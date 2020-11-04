Автобус врезался в здание университета в Новгороде, один человек погиб

Восемь человек пострадали после того, как рейсовый автобус врезался в здание Новгородского государственного университета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Рейсовый автобус совершил наезд на здание Новгородского государственного университета. 9 пострадало, из них один погиб, один в тяжелом состоянии, остальные на обследовании», — сказали в пресс-службе. В МЧС отметили, что, по предварительной информации, в автобусе находилось 26 человек. Ранее поступала информация о девяти пострадавших и одном погибшем.