В Махачкале вернули на работу отстраненного по подозрению в коррупции главврача клинической больницы № 1. Ранее прокуратура вынесла предупреждение Хаджимураду Малаеву. Также у него было три выговора, за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, говорили в минздраве республики. В ведомстве считали, что Малаев не осуществлял должного контроля за работой больницы. Местное агентство «РИА Дербент» передает со ссылкой на источники, что руководителя больницы восстановили после вмешательства врио главы Дагестана Сергея Меликова.
2020-11-04T22:33:23+03:00
2020-11-04T22:33:23+03:00
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22:33, 04 ноября 2020
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