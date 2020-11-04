На задержанных сегодня в центре Москвы из-за попытки провести «Русский марш» составляют административные протоколы. Их обвиняют в участии в несогласованной акции, которая повлекла помехи транспортной и социальной инфраструктуры, передает агентство «Интерфакс». Задержания происходили в основном у станции метро «Цветной бульвар» в центре столицы. Также, по сведения правозащитного проекта «ОВД-Инфо», были задержаны несколько человек в районах Хамовники и Люблино. Всего около полусотни человек.

Ранее московские власти отказали в согласовании двух заявок на проведение акций под названием «Русский марш», которые организовывали участники националистических групп. В мэрии ссылались на непростую ситуацию с коронавирусом в городе.