Предвыборный штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в штате Мичиган

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в штате Мичиган. Согласно последним данным, в нем с небольшим перевесом лидирует кандидат от демократов Джо Байден. Представители Трампа сказали, что намерены добиваться допуска к бюллетеням, чтобы тщательно их изучить. Мичиган даст победителю голоса 16 выборщиков.

Ранее в штабе Трампа потребовали пересчета голосов в одном из ключевых штатов — Висконсине. Как передает телеканал CNN, там победителем стал Баден, который может получить голоса 10 выборщиков.

Байден пока лидирует с общим числом выборщиков – 237. Сообщается, что у Трампа пока 213. Но не посчитаны голоса еще в нескольких ключевых штатах. А там пока лидирует глава Белого дома.