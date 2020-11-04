Эфиопия оказалась на пороге гражданской войны. Приказ о начале вооруженного противостояния отдал лауреат Нобелевской премии мира.

Власти Эфиопии вводят чрезвычайное положение на полгода в приграничном регионе Тыграй, который контролирует оппозиционная партия «Народный фронт освобождения Тыграй». В регионе отключили интернет и телефонную связь, закрыто воздушное пространство. Премьер-министр Эфиопии и лауреат Нобелевской премии мира Абий Ахмед отдал приказ мобилизовать войска. Он обвиняет «Народный фронт» в атаку на базу вооруженных сил в Тыграе. Есть погибшие. Поэтому, как утверждается в заявлении, которое цитирует агентство РИА Новости, «федеральное правительство было вынуждено вступить в военное противостояние» ради сохранения стабильности в стране. Как пишет газета «Коммерсант», со своей стороны «Народный фронт» пообещал ответить на любую агрессию и обвинил федеральные власти в развертывании войск с целью «принуждения населения Тыграя подчиниться силой». Отмечу, что партия на протяжении последних десятилетий занимала центральное место в правящей коалиции, уйдя в оппозицию только в прошлом году. «Народный фронт» сохранил контроль только в моноэтничном Тыграе, где остается большая часть всех тяжелых вооружений страны. С тех пор партия начала политическую кампанию против федеральных властей.

Народный фронт находится в противостоянии не только с правительством, возглавляемым Ахмедом, но и с соседней Эритреей. За разрешение пограничного конфликта с этим государством премьер-министр страны в прошлом году получил Нобелевскую премию мира.