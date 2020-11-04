Голоса на выборах президента США все еще не подсчитаны в нескольких ключевых штатах страны. Кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден лидирует в Висконсине и Мичигане, где четыре года назад победил нынешний президент Дональд Трамп. Текущий разрыв между кандидатами в Висконсине позволяет требовать пересчета голосов, о чем уже заявил штаб Трампа.

Сегодня ночью действующий президент США Дональд Трамп досрочно объявил себя победителем и потребовал прекратить дальнейший подсчет голосов в штатах Висконсин, Мичиган и Пенсильвании, где не были подсчитаны миллионы бюллетеней, поданных досрочно и где Трамп на тот момент лидировал. Но утром расклад начал менять в пользу бывшего вице-президента США Джо Байдена, который начал опережать Трампа в Висконсине и Мичигане (оба штата действующий президент забрал у Хиллари Клинтон в 2016 году, чем обеспечил себе победу). По итогам подсчета 98% голосов в Висконсине Джо Байден набирает 1 млн 630 голосов, Дональд Трамп — на 21 тысячу голосов меньше. Разрыв между кандидатами составляет 0.7 п.п., что позволяет требовать пересчета. Штаб Трампа уже объявил о том, что потребует пересчета голосов, хотя сделать это может формально только после того, как избирком объявит результаты выборов. Требовать пересчета штаб Трампа намерен и в Мичигане, где сейчас при подсчете 94% голосов у Байдена преимущество в 0.8 п.п., которое только продолжает увеличиваться.

Первые результаты подсчета голосов вчера ночью давали преимущество Дональду Трампу, так как в первую очередь подсчитываются голоса, поданные лично в день голосования. Но рекордное число американцев, 101 млн человек, проголосовали в этом году досрочно, как по почте, так и лично, и эти голоса продолжают подсчитывать до сих пор. А поскольку демократы голосовали преимущественно по почте, расклад меняется в пользу Байдена. В Пенсильвании, одном из ключевых штатов, сейчас лидирует Дональд Трамп с отрывом в 8.5 п.п., но там не подсчитано 20% досрочных голосов, около миллиона. И почти все — в традиционно демократических округах, что означает, что и в Пенсильвании Байден может выиграть.

Не окончен подсчет и в штате Джорджия, где разрыв между Трампом и Байденом сократился с 20 п.п. до менее чем 2 п.п. Тем временем, объявляя себя ночью победителем, Дональд Трамп назвал эти выборы крупнейшим мошенничеством в истории США и заявил, что у него украли голоса.