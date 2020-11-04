Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после терактов в стране. На обложке изображены артистки кабаре «Мулен руж» с отрубленными головами. Карикатура опубликована тогда в Twitter издания. С середины октября в республике произошло несколько терактов. Сначала в пригороде Парижа был убит школьный учитель Самюэль Пати, который читал учащимся лекции о свободе слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда из Charlie Hebdo. Позднее в церкви в Ницце террорист с ножом напал на прихожан и туристов, погибли три человека.
2020-11-04T21:34:44+03:00
2020-11-04T21:34:44+03:00
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21:34, 04 ноября 2020
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