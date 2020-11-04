Граждане России есть среди задержанных по делу о теракте в Вене. Об этом, как передает агентство ТАСС, сказал начальник полиции города Герхард Пюрстль. Всего, как было объявлено накануне, задержаны 14 человек. У некоторых есть двойное гражданство, в том числе Бангладеш, Северной Македонии, Турции и Австрии. О том, что среди задержанных по делу о теракте могут быть выходцы с Северного Кавказа, ранее говорил российский посол в Австрии.