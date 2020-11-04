Белоруссия рассматривает вопрос о покупке нефтяного месторождения в России. С такой просьбой президент республики Александр Лукашенко обратился к российскому коллеге Владимиру Путину. Как передает агентство БелТА, Путин эту идею поддержал. После проработки вопрос более детально будет обсуждаться во время ближайших переговоров. Проблемы с поставками российской нефти на белорусские предприятия начались в этом году. Москва и Минск не могли согласовать условия.
2020-11-04T21:32:53+03:00
2020-11-04T21:32:53+03:00
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21:32, 04 ноября 2020
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