Союз европейских футбольных ассоциаций заверил, что пока не планирует менять места проведения чемпионата Европы

Все силы сосредоточены на том, чтобы турнир прошел со зрителями на трибунах во всех 12 городах, как и планировалось изначально, приводит слова представителя УЕФА газета «Спорт-экспресс». При этом в союзе не исключили, что из-за неопределённости вокруг ситуации с коронавирусом, слишком рано утверждать, будут ли вводиться ограничения в отношении фанатов или в принципе их присутствия на стадионах. Евро-2020 должен был пройти минувшим летом, но из-за пандемии его перенесли следующий год. На данный момент планируется его провести в 12 городах 11 стран Европы. В том числе в Санкт— Петербурге. Ранее во французской прессе появились публикации, что УЕФА рассматривает возможность проведения всех матчей турнира в России.

