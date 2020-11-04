Российские железные дороги ограничили отправку грузов в порт Владивостока, пишет издание РБК. Это связано с забастовкой портовых работников, рассказал источник, близкий к железнодорожному оператору.

В транспортной группе FESCO, которая контролирует порт, подтвердили ограничения на отгрузку. Докеры ранее вышли на акции протеста в поддержку бывшего гендиректора порта Заирбека Юсупова. По их словам, при прежнем руководителе значительно выросла зарплата и улучшились условия труда. Месяц назад они закидали касками руководство транспортной группы FESCO и нового гендиректора порта, вышедших к ним на переговоры.