Вологодские власти утверждают, что пациенты с коронавирусом устроили акцию протеста в госпитале

Так они объяснили появление фотографий людей, которые лежат в коридоре медучреждения на полу. Представители департамента здравоохранения региона, как пишет интернет=-издание «Фонтанка», говорят, что группа пациентов отказалась от размещения в палате, которая была переоборудована из процедурного кабинета. В знак протеста люди улеглись на каталках и на матрасе на полу. Накануне фото лежащих в коридорах, в том числе и на полу, пациентов опубликовал в Facebook житель Вологодской области. После комментария властей он обвинил местных чиновников во лжи.
2020-11-04T21:03:09+03:00
2020-11-04T21:03:09+03:00
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21:03, 04 ноября 2020
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