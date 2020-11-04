Вологодские власти утверждают, что пациенты с коронавирусом устроили акцию протеста в госпитале

Так они объяснили появление фотографий людей, которые лежат в коридоре медучреждения на полу. Представители департамента здравоохранения региона, как пишет интернет=-издание «Фонтанка», говорят, что группа пациентов отказалась от размещения в палате, которая была переоборудована из процедурного кабинета. В знак протеста люди улеглись на каталках и на матрасе на полу. Накануне фото лежащих в коридорах, в том числе и на полу, пациентов опубликовал в Facebook житель Вологодской области. После комментария властей он обвинил местных чиновников во лжи.