Эфиопия оказалась на грани гражданской войны

Обострилась ситуация в Эфиопии. Страна оказалась на грани гражданской войны, пишет газета «Коммерсантъ». Боевые действия вспыхнули на границе с Эритреей. Премьер-министр страны и лауреат Нобелевской премии мира Абий Ахмед отдал приказ мобилизовать войска. Он обвиняет организацию Народный фронт освобождения региона Тыграй в нападении на военную базу.

Правительство Эфиопии объявило о введении чрезвычайного положения в регионе Тыграй сроком на шесть месяцев. Там отключили интернет и телефонную связь.