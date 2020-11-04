Предвыборный штаб Трампа намерен просит о пересчете голосов в штате Висконсин

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа намерен просит о пересчете голосов в штате Висконсин. Его называют одним из ключевых. От исхода голосования здесь может зависеть, кто станет победителей президентской гонки. Представители штаба Трампа говорят, что к ним поступали сообщения о нарушениях сразу в нескольких округах.

По предварительным данным, в Висконсине, где разыгрываются голоса 10 выборщиков, с небольшим отрывом лидирует кандидат в президенты от демократов Джо Байден. Также он лидирует в другом ключевом штате – Мичигане. Трамп в свою очередь впереди в штатах Пенсильвания, Северная Каролина и Джорджия.