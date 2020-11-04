Мэр Киева Виталий Кличко вылечился от коронавируса

Политик и бывший боксер заверил, что очередной тест на инфекцию оказался отрицательным. Сейчас глава украинской столицы чувствует себя хорошо, по словам Кличко, он полон сил и готов работать. Кличко заразился в конце октября. По этой причине он не смог проголосовать на местных выборах 25 октября. Сообщается, что он побеждает на выборах мэра Киева, хотя не исключен второй тур. Окончательные результаты должны объявить в пятницу.
2020-11-04T20:33:24+03:00
2020-11-04T20:33:24+03:00
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20:33, 04 ноября 2020
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