Количество задержанных в Москве в связи с попытками провести акции под названием «Русский марш» приближается к 50. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», еще 11 человек были задержаны в районе Хамовники. Ранее не менее 36 были задержаны у станции метро «Цветной бульвар» в центре и в районе Люблино на юге столицы. Представители националистических организаций планировали провести там акции по случаю Дня народного единства. В мэрии Москвы согласовывать шествия отказались, там сослались на сложную ситуацию с коронавирусом в городе.
2020-11-04T20:33:03+03:00
2020-11-04T20:33:03+03:00
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20:33, 04 ноября 2020
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