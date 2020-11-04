Количество задержанных в Москве в связи с попытками провести акции под названием «Русский марш» приближается к 50. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», еще 11 человек были задержаны в районе Хамовники. Ранее не менее 36 были задержаны у станции метро «Цветной бульвар» в центре и в районе Люблино на юге столицы. Представители националистических организаций планировали провести там акции по случаю Дня народного единства. В мэрии Москвы согласовывать шествия отказались, там сослались на сложную ситуацию с коронавирусом в городе.