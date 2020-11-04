Литва призывает Белоруссию остановить пуск атомной электростанции. В Вильнюсе считают, что при ее строительстве не соблюдались стандарты безопасности и экологические требования. Также литовские власти считают действия белорусской стороны безответственными, которые усиливают ядерные и экологические угрозы для всех европейских стран.

Накануне первый энергоблок БелАЭС включили в объединенную энергосистему Белоруссии. После этого литовский оператор прекратил пропускать белорусскую электроэнергию на территорию Литвы, и, соответственно, в Латвию и Эстонию. Вильнюс считает, что такой объект в 50 км от столицы республики несет угрозу национальной безопасности.