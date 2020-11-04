Кандидат в президенты США Джо Байден получил еще три голоса выборщиков. Как передает телеканал CNN, об этом стало известно после подсчета голосов в штате Мэн. Таким образом разрыв между представителем демократов и действующим президентом США, республиканцем Дональдом Трампом сейчас составляет 14 голосов в пользу Байдена. Не посчитаны бюллетени еще в нескольких штатах, которые называют ключевыми из-за их возможного влияния на исход голосования. Байден лидирует с небольшим отрывом в Висконсине, Мичигане и Аризоне. Трамп в Пенсильвании, Северной Каролине и Джорджии.
2020-11-04T20:31:09+03:00
2020-11-04T20:31:57+03:00
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20:31, 04 ноября 2020
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