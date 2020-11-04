Бой кремлёвских курантов задержали сегодня на 15 мину

Бой кремлёвских курантов задержали сегодня на 15 минут. Часы на Спасской башне Кремля пробили в 12 часов 15 минут, хотя обычно это происходит ровно в начале часа. В это время отремонтированные куранты показывали президенту Владимиру Путину, передает агентство РИА «Новости». Оно не уточняет, был ли Путин там в полдень или бой отложили специально для него. Министр культуры Ольга Любимова, которая находилась на Красной площади с президентом, лишь заметила, что бой отложен «в первый и последний раз», по случаю празднования Дня народного единства. Куранты на Спасской башне Кремля заработали впервые за месяц. До этого они были закрыты на ремонт. За это время там установили новые колокола, каждые три часа они исполняют по очереди или российский гимн или песнь «Славься!» из оперы Глинки «Жизнь за царя».