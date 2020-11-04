В московском метро начали тестировать сервис, который сообщает о загруженности вагонов прибывающих поездов. Испытания проводятся на станции «Проспект мира» Калужско-Рижской линии, приводит агентство «Москва» слова представителя департамента транспорта. Сервис поможет пассажирам выбирать наименее заполненный вагон, где проще соблюдать социальную дистанцию. После выхода новой версии приложения «Метро Москвы» сведения о степени загрузки вагонов и времени прибытия поезда, как оижидается, будут доступны в смартфоне.
2020-11-04T20:05:24+03:00
2020-11-04T20:05:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:05, 04 ноября 2020
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