В московском метро начали тестировать сервис, который сообщает о загруженности вагонов прибывающих поездов. Испытания проводятся на станции «Проспект мира» Калужско-Рижской линии, приводит агентство «Москва» слова представителя департамента транспорта. Сервис поможет пассажирам выбирать наименее заполненный вагон, где проще соблюдать социальную дистанцию. После выхода новой версии приложения «Метро Москвы» сведения о степени загрузки вагонов и времени прибытия поезда, как оижидается, будут доступны в смартфоне.