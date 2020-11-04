Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в Челябинске. Огонь вспыхнул в частном доме. В прокуратуре говорят, что по предварительной версии, причиной возгорания стал взрыв бытового газа. При тушении, как пишет интернет-издание Znak.com, частично обрушилась одна из стен дома.