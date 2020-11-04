В Италии из-за коронавируса введен комендантский час. Он будет действовать с 22.00 до 05.00. Кроме того, территория Италии разделена на три зоны риска. В регионах с высоким и очень высоким уровнем вводится ограничение на выход из дома. Ограничивается выезд из провинций. Закрываются бары и рестораны, а музеи — по всей территории страны. Общественный транспорт в Италии может быть заполнен лишь на 50 процентов. Старшие классы школ переводятся на удаленное обучение. Новые ограничения вводятся с четверга и будут действовать, предварительно, до 3 декабря.