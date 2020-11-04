Депутаты британского парламента проголосовали за введение общенационального карантина. Он начинается завтра и продлится до 2 декабря. Сообщается, что инициативу правительства консерваторов поддержала ведущая оппозиционная сила – Лейбористская партия. При этом ее лидер Кир Стармер считает, что принятые меры опоздали на несколько недель, передает агентство ТАСС.

Карантин вводят из-за роста числа инфицированных коронавирусом. В Англии планируют закрыть заведения общепита, парикмахерские и кинотеатры, спортивные клубы и магазины, за исключением тех, что торгуют предметами первой необходимости. Будут разрешены встречи не более чем двух человек и только на улице. Жителям Англии рекомендовано оставаться дома и выходить только на работу, учебу или в случае крайней необходимости.