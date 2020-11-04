Московская полиция начала проверку сообщений о нападении на фотокорреспондента издательского дома «КоммерсантЪ». Пострадавший сам обратился с жалобой в отдел по Дорогомиловскомиу району, рассказали изданию РБК в столичном главке.

Как написала ранее газета «Коммерсантъ», на ее фотографа Анатолия Жданова напали неизвестные в форме частных охранников, когда он выполнял редакционное задание на Кутузовском проспекте, где снимал витрины обменных пунктов. В результате происшествия фотокорреспондент получил ушибы мягких тканей и рваную рану лица.