Акции протеста прошли после выборов в ряде городов США

В Сиэтле, Лос-Анджелесе и Портленде они сопровождались столкновениями с полицией. Задержаны несколько десятков человек, передает агентство «Интерфакс». Очевидцы рассказывают, что демонстранты закидывали силовиков фейерверками и другими предметами. Ранее приходили сообщения о том, что владельцы торговых точек и госучреждения в США готовятся к возможным беспорядкам.
2020-11-04T19:31:12+03:00
2020-11-04T19:31:12+03:00
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19:31, 04 ноября 2020
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