Акции протеста прошли после выборов в ряде городов США

В Сиэтле, Лос-Анджелесе и Портленде они сопровождались столкновениями с полицией. Задержаны несколько десятков человек, передает агентство «Интерфакс». Очевидцы рассказывают, что демонстранты закидывали силовиков фейерверками и другими предметами. Ранее приходили сообщения о том, что владельцы торговых точек и госучреждения в США готовятся к возможным беспорядкам.