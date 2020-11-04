13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров выступил консультантом нового сериала «Ход королевы». Лента вышла на днях на интернет-сервисе Netflix. О помощи в ее создании Каспаров рассказал в эфире «Эха».

Экранизация романа «Ход королевы» американского писателя Уолтера Тевиса рассказывает об американской сироте, которая овладела мастерством игры в шахматы. Главную роль исполнила актриса Аня Тейлор-Джой.