Народный сход в защиту здания в стиле сталинского неоклассицизма прошел сегодня в Петербурге

Владелец хочет построить на его месте жилой комплекс.

Петербуржцы вышли, чтобы сохранить здание Всесоюзного института бумажно-целлюлозной промышленности. Собралось порядка ста человек. Перед ними выступил депутат городского парламента Алексей Ковалев. Он уже обратился с заявлением в Следственный комитет.

Градозащитники также подавали в Смольный заявку, чтобы постройку включили в список выявленных объектов культурного наследия. Чиновники отказали, но им отправят новую заявку. Часть местных депутатов уже предложили администрации Петербурга выкупить здание за счет бюджета. В защиту постройки выступил, в частности, режиссер Александр Сокуров, а горожане организовали у объекта круглосуточное дежурство.

Напомним, в прошлом году Институту бумажной промышленности разрешили построить тут жилой комплекс. Затем объект купила группа компания «ФСК» Владимира Воронина. Она рассматривает здание как инвестицию и пока не решила, что с ним делать.

Защитники здания надеются остановить снос через суд и уже подали два иска.