В Сочи нашли рюкзак и самокат сооснователя образовательной платформы Skillbox Игоря Коропова

31-летний бизнесмен пропал в ночь на воскресенье.

Рюкзак Игоря Коропова на пляже Имеретинской низменности в Сочи обнаружил рыбак, а самокат, взятый в аренду, и телефон пропавшего предпринимателя – полицейские, пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя правоохранительных органов. По данным агентства РИА Новости рюкзак нашли в море. Акваторию Черного моря в этом районе проверяют водолазы. Зона поисков расширена до границы с Абхазией. В поисках участвуют также 2 катера и сотни волонтеров спасательного отряда «Лиза Алерт».

Коропов приехал в Сочи на выходные отдохнуть. В ночь на воскресенье он вышел из отеля Radisson Collection, с тех пор его никто не видел. Его бизнес-партнеры рассказали, что молодой человек поехал кататься на самокате по набережной. Они уверены, что Коропов не мог уехать, ничего никому не сказав, тем более в понедельник он должен был быть на связи в рабочем режиме. Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту его исчезновения.

В этом году Коропов попал в рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет, по версии журнала Forbes, в категории «Предприниматели». Платформа Skillbox – один из лидеров в сфере онлайн-образования в России.