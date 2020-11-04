Предвыборный штаб Джо Байдена уверен в победе кандидата от демократов на президентских выборах

Представители штаба считают, что Байден одержал верх в ключевом штате Висконсин, который представляют 10 выборщиков. Между тем, по официальным данным, там обработаны пока еще 95% бюллетеней. И Байден идет впереди президента США Дональда Трампа с незначительным перевесом голосов. В свою очередь Трамп написал в твиттере, что считает странным выход Байдена вперед в ряде штатов, где до этого лидировал глава Белого дома.

Вне зависимости от того, кто победит на выборах президента США, Америка по большому счету останется неизменной в глазах мирового сообщества. Такое мнение «Эху» высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Он добавил, что в разрезе отношений России и США все остается стабильным.