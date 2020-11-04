К поискам пропавшего в Сочи основателя интернет-проекта Skillbox Игоря Коропова присоединились водолазы. У причала, где ранее нашли вещи предпринимателя, работает катер с четырьмя специалистами, рассказали изданию РБК в МЧС. Поиски идут на удалении до одного километра: на береговой полосе и в акватории.

Тем временем, по данным агентства «Интерфакс», на пляже неподалеку обнаружили также самокат и рюкзак пропавшего. Игорь Коропов пропал 1 ноября. Проект Skillbox занимается интернет-обучениям профессиям, которые связаны с интернет-технологиями.