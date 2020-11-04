Версия, что устроивший теракт в Вене действовал в одиночку, подтвердилась, говорят австрийские власти. По словам министра внутренних дел страны Карла Нехаммера, это показал анализ видеозаписей нападения. Теракт произошел в понедельник вечером в Вене. В результате стрельбы в центре города погибли 4 человека, более двадцати были ранены. Нападавший застрелен полицейскими. Накануне глава МВД объявил, что по делу о теракте задержаны 14 человек. Также сообщается о задержании двоих подозреваемых в соседней Швейцарии.