Версия, что устроивший теракт в Вене действовал в одиночку, подтвердилась, говорят австрийские власти. По словам министра внутренних дел страны Карла Нехаммера, это показал анализ видеозаписей нападения. Теракт произошел в понедельник вечером в Вене. В результате стрельбы в центре города погибли 4 человека, более двадцати были ранены. Нападавший застрелен полицейскими. Накануне глава МВД объявил, что по делу о теракте задержаны 14 человек. Также сообщается о задержании двоих подозреваемых в соседней Швейцарии.
2020-11-04T18:34:51+03:00
2020-11-04T18:34:51+03:00
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18:34, 04 ноября 2020
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