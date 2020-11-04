Основные индексы выросли на фондовой бирже Нью-Йорка

Инвесторы уверены, что республиканцы сохранят за собой большинство в Сенате Конгресса, приводит мнение экспертов агентство «Интерфакс». Сейчас у них 47 мест, у демократов – 46. В краткосрочной перспективе такая ситуация способствует росту стоимости ценных бумаг. Однако это может прекратиться, если подведение итогов президентских выборов затянется, полагают аналитики.