Основные индексы выросли на фондовой бирже Нью-Йорка

Инвесторы уверены, что республиканцы сохранят за собой большинство в Сенате Конгресса, приводит мнение экспертов агентство «Интерфакс». Сейчас у них 47 мест, у демократов – 46. В краткосрочной перспективе такая ситуация способствует росту стоимости ценных бумаг. Однако это может прекратиться, если подведение итогов президентских выборов затянется, полагают аналитики.
2020-11-04T18:34:39+03:00
2020-11-04T18:34:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:34, 04 ноября 2020
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