Президент США Дональд Трамп считает странной утрату лидерства в ряде штатов, где ранее он обходил кандидата от демократов. Об этом он написал в своем твиттере. За последние часы Джо Байден вырвался в лидеры, в частности, в Мичигане, одном из ключевых для кандидатов штате, который представляют 16 выборщиков. По общему количеству выборщиков лидирует пока Байден, немного отстает от него действующий президент. В то же время Трамп все еще впереди в нескольких ключевых штатах, где еще не закончен подсчет голосов. Общее число выборщиков от этих штатов может помочь главе Белого дома переизбраться на второй срок.
2020-11-04T18:34:34+03:00
2020-11-04T18:43:08+03:00
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18:34, 04 ноября 2020
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