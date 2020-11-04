Президент США Дональд Трамп считает странной утрату лидерства в ряде штатов, где ранее он обходил кандидата от демократов. Об этом он написал в своем твиттере. За последние часы Джо Байден вырвался в лидеры, в частности, в Мичигане, одном из ключевых для кандидатов штате, который представляют 16 выборщиков. По общему количеству выборщиков лидирует пока Байден, немного отстает от него действующий президент. В то же время Трамп все еще впереди в нескольких ключевых штатах, где еще не закончен подсчет голосов. Общее число выборщиков от этих штатов может помочь главе Белого дома переизбраться на второй срок.