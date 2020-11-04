Правительство Польши пока не запретит аборты по медицинским показаниям

Это предлагала сделать правящая партия, которую поддержал Конституционный суд. От идеи отказались из-за многотысячных протестов, они не прекращаются в Польше две недели.

По вопросу абортов нужно выработать новую позицию, сказал представитель премьер-министра Польши Михал Дворчик. Решение Конституционного суда, вызвавшее недовольство населения, не будет опубликовано и не вступит в силу. Атмосферу в обществе Дворчик назвал «сложной и эмоционально накалённой». Закон об абортах в Польше один из самых суровых в Европе. В прошлом месяце Конституционный суд страны ужесточил его ещё больше. Он запретил аборты при выявлении у плода серьёзного порока или неизлечимого заболевания, признав норму неконституционной.

В стране в последние годы подавляющее большинство легальных прерываний беременности проводили именно по этой причине. Кроме того многие полячки уезжали за границу, чтобы там сделать аборт. В КС обратились депутаты правящей партии «Право и справедливость», они в последние годы не раз предлагали запретить аборты по медицинским показаниям. Сразу после решения суда по всей Польше вышли противники инициативы консерваторов. Самая массовая акция прошла в Варшаве в минувшую пятницу. На улицы, по оценкам польских СМИ, вышли более ста тысяч человек. Люди требовали не запрещать прерывание беременности при патологии плода. В акциях участвовали в основном молодые девушки и женщины. Они держали плакаты «Польша — это ад для женщин» и высказывали опасения, что запрет приведёт к росту незаконных подпольных абортов, которые будут проводить в совершенно непригодных условиях. По всей Польше люди, недовольные решением суда, перекрывали дороги и срывали церковные службы. В итоге президент Анджей Дуда внес в парламент законопроект, предложив разрешить аборты только при летальной патологии плода, сообщает сайт Польского радио.

Власти Польши призвали участников демонстраций прекратить протесты, поскольку они в том числе способствуют распространению коронавируса. Премьер Матеуш Моравецкий предупредил, что страна оказалась из-за пандемии на пороге общенационального карантина.