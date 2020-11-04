Постпреды стран ЕС в Брюсселе согласовали новый пакет персональных санкций в отношении белорусских чиновников

Постоянные представители стран Евросоюза в Брюсселе согласовали новый пакет персональных санкций в отношении белорусских чиновников. На сей раз ограничения затронут и лично Александра Лукашенко.

Президент Белоруссии возглавит список из 15 человек, который постпреды ЕС приняли сегодня на рассмотрение и утвердили. В ближайшую пятницу, после официального подтверждения в европейских столицах, санкции будут документально оформлены и обнародованы, сообщает Reuters. Ограничения предполагают запрет на выдачу виз в страны Евросоюза для Лукашенко и представителей его ближнего круга, а также замораживание их персональных банковских активов, если таковые будут обнаружены. Кроме этого, начиная с 6 ноября, европейским компаниям будет запрещено любое финансирование входящих в санкционный список лиц. Агентство уточняет, что белорусский президент, находящийся у власти 26 лет, не вошел в принятый Евросоюзом чуть более месяца назад первый перечень из 40 высокопоставленных чиновников, в отношении которых были применены аналогичные санкции – за фальсификацию результатов президентских выборов и репрессии против мирных граждан. Тогда под европейские санкции попали члены белорусского избиркома, высшие чиновники Министерства внутренних дел, глава КГБ и бывший генеральный прокурор, командиры подразделений СОБРа и ОМОНа и руководство минского следственного изолятора на улице Окрестина, отдававшее приказы о применении силы и пыток к задержанным. Лукашенко октябрьские санкции ЕС не коснулись, но он был предупрежден что такое решение возможно, передает информагентство.

Deutsche Welle напоминает, что выступая ранее перед своими коллегами по Евросоюзу, министр иностранных дел Германии Хайко Маас подчеркнул, что за время прошедшее с начала массовых демонстраций в Белоруссии режим Лукашенко не прекратил насилия в отношении собственных граждан, продолжая жестоко наказывать участников протестов. В минувшие выходные, сообщает издание i24news, на многотысячном шествии в центре Минска было арестовано боле трехсот человек.

В прошлом месяце Александр Лукашенко объявил о принятии Белоруссии зеркальных мер в ответ на санкции Евросоюза.