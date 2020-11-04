Решение международного спортивного арбитража по апелляции РУСАДА не будет обнародовано завтра

Решение международного спортивного арбитража по апелляции Российского антидопингового агентства не будет обнародовано завтра. Ждать его предстоит еще месяц.

Слушания по делу РУСАДА против Всемирного антидопигового агентства продолжаются в смешанном режиме. Часть свидетелей выступают по видеосвязи, остальные лично. Предполагалось, что вердикт огласят 5 ноября. Именно эта дата в течение последнего года называлась часом Х для российского спорта, однако сейчас источники сообщают, что в лучшем случае это произойдет в конце ноября или начале декабря. Так что свою судьбу российский спорт узнает ровно через год, после того как исполком ВАДА лишил статуса РУСАДА на 4 года. Это означает, что российские спортсмены смогут принимать участие в крупнейших турнирах только в нейтральном статусе, как на Зимних Играх в Пхенчхане. Там наша команда называлась Олимпийские атлеты из России, но теперь любое упоминание страны будет исключено. Санкции затронут одни летние и одни зимние игры. Кроме того, все турниры ранга Major в России пройти е смогут. Мы рискуем потерять Чемпионат мира по хоккею в Петербурге в 2023 году и всемирную универсиаду в Екатеринбурге в 2022. Решение это было принято после того, как эксперты нашли, что в базу московской антидопинговой лаборатории были внесены изменения, перед тем как ее передали ВАДА. Российская сторона с санкциями не согласилась, и ее апелляцию и рассматривает КАС.



Международный арбитраж – высшая инстанция в спорте. Его решение является окончательным.