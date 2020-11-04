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18:21, 04 ноября 2020

Во Франции запретили деятельность турецкой ультранационалистической группировки «Серые волки»

Она была признана незаконной на совете министров в соответствии с указаниями президента республики Эмманюэля Макрона.

Решение принято в связи с тем, что эта группировка подстрекает к дискриминации, ненависти и вовлечено в насильственные действия, написал в твиттере министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, опубликовав текст постановления. В мотивационной части отмечается, что движение действует во многих странах Европы и состоит из «крайне правых турецких националистов». Во Франции власти выявили несколько тренировочных лагерей, в которых «Серые волки» проходят подготовку для участия в акциях насильственного характера. Участники организации распространяли в соцсетях призывы к насилию в отношении армян и курдов, а также вступали в столкновение с применением оружия с участниками прокурдских и проармянских манифестаций на территории страны. Ранее СМИ писали, что поводом для запрета могла стать причастность «Серых волков» к осквернению памятника жертвам Геноцида армян в Османской империи в пригороде Лиона.

Группировка турецких ультраправых националистов «Серые волки», известная также под названием «Бозкурт», была создана в конце 1960-х при Партии националистического движения в качестве военизированной молодежной организации. Она считается наиболее радикальным крылом этой партии. Ее целью провозглашается создание «Великого Турана» на базе тюркского национализма. Для достижения этой цели активно применяются террористические методы. Боевики «Серых волков» неоднократно обвинялись в терактах. Член этой группировки Мехмет Али Агджа в мае 1981 года совершил покушение на папу Римского Иоанна Павла II.

Сегодня также стало известно о задержании мужчины, который несколько дней угрожал учителям одной из коммун под Парижем. Как пишет газета Le Parisien, преподавательница учебного заведения пожаловалась в полицию, что на улице несколько раз появлялся неизвестный, который обещал отомстить за Аллаха и пророка Мухаммеда, а также кричал, что «учителя поплатятся». Учитывая последние события во Франции, в местном комиссариате жалобу восприняли серьезно.

16 октября в другом пригороде французской столицы 18-летний чеченский беженец обезглавил школьного учителя Самюэля Пати за то, что тот показал на уроке о свободе слова карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. После этого по стране прокатилась целая волна нападений исламистов.



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