Силовики не дали представителям националистических движений провести сегодня в Москве «Русский марш»

За 15 лет «Русских маршей» по случаю Дня народного единства нынешняя акция, наверно, стала самой малочисленной. Шествия собирали тысячи человек, на пике, в 2011 году, по разным оценкам, было от 10 до 25 тысяч человек. Сегодня пришли меньше сотни. Известных политиков, общественных деятелей и лидеров крупных движений не было. Обычных для такого рода акций крепких спортивных мужчин также не было заметно. Не явились даже православные хоругвеносцы с черно-желто-белыми флагами, которые прежде были непременными участниками «Русских маршей.»

Власти Москвы отказались согласовать акцию в районе Люблино, поэтому место сбора было выбрано нетрадиционное – платформа на станции метро «Цветной бульвар». Далее участники акции хотели пройти к зданию ФСИН с портретами убитых в тюрьмах националистов. О лозунгах Эху рассказал один из организаторов Иван Белецкий.

На выходе из метро участников акции ждали силовики – строй сотрудников второго оперполка МВД и ОМОН. Задержания начались сразу. Понять их логику было трудно: в автозак попали люди, которые просто стояли у метро, без какой-либо символики. Среди задержанных было несколько на вид школьников. Им также как и остальным жестко заламывали руки. Всего были задержаны более 30 человек. Организаторы акции были задержаны еще до ее начала.

Мероприятия по случаю Дня народного единства проходят сегодня преимущественно в онлайн-формате. С праздником россиян поздравил и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Президент Путин сегодня встретился с представителями разных конфессий. Путин сказал, что Россия не должна допустить межнациональных и межрелигиозных конфликтов. Он также подчеркнул особую роль духовных лидеров в предотвращении экстремизма и терроризма. В свою очередь, глава Духовного управления мусульман Равиль Гайнутдин считает, что в России, в отличие от Франции, нет проблем с терпимостью и взаимным уважением традиционных религий.

Сегодня же глава Координационного совета мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев предложил президенту выступить в Совбезе ООН с предложением ввести во всех странах закон о недопустимости оскорбления чувств верующих. Как сообщает «Интерфакс», Путин эту инициативу поддержал и пообещал дать поручение МИД проработать этот вопрос в ООН.