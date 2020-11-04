Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден пока опережает своего соперника Дональда Трампа в ряде колеблющихся штатов. При этом действующий президент еще несколько часов назад объявил о своей победе. Подсчет голосов продолжается – из-за того, что многие избиратели голосовали по почте, подведение итогов может затянуться на несколько дней.

Расклад по большинству американских штатов уже определен – сейчас весь мир пристально следит за подсчетом голосов в шести колеблющихся штатах – в них ни у кого из кандидатов нет ощутимого преимущество и ясности относительно того, кто одержит победу, пока нет. Дональд Трамп и Джо Байден идут очень близко. Пока по количеству голосов выборщиков, а их нужно набрать 270, впереди Байден. Основная борьба разворачивается в шести штатах: Северной Каролине, Джорджии, Мичигане, Пенсильвании, Неваде и Висконсине. Многие из них на прошлых выборах поддержали Трампа. При этом пока Байден ненамного опережает действующего президента в Мичигане и Неваде, до этого он перехватил инициативу в Висконсине, но все еще может поменяться.

При этом ранее Трамп, выступая перед своими сторонниками в Белом доме, назвал результаты выборов феноменальными, он заявил о своей фактической победе. При этом обвинил демократов в мошенничестве при подсчете голосов и пообещал обратиться в Верховный суд.

Штаб Байдена тоже заявил, что готов добиваться через суд надлежащего подсчета всех голосов. Там также ранее объявили о победе демократа. Сам он высказался на этот счет более осторожно.

Выборы президента США проходят по двухступенчатой процедуре – в каждом штате разное количество выборщиков, например, у Калифорнии их больше всего — почти десятая часть от общего числа выборщиков. В январе они отдадут свои голоса в соответствии с тем, какой кандидат победил в их штате. Как поясняет агентство Bloomberg, если в итоге оба претендента наберут одинаковое количество голосов – определять нового лидера страны будет палата представителей США. Если и там сложится ничья – право на избрание президента перейдет к сенату.

Тем временем в ряде американских городов прошли акции протеста, некоторые из которых закончились беспорядками и силовым разгоном.

Для России важно, чтобы новый президент Соединенных Штатов проводил адекватную политику, — такое мнение в эфире Эха высказал сенатор, бывший посол в США Владимир Лукин. Что касается выборов в Конгресс, то и здесь победители пока не определились. Велика вероятность того, что в Сенате и Палате представителей расклад сил останется прежним, — считает журналист-международник Михаил Таратута. «По данным сегодняшнего дня, победа будет вроде бы за Трампом, но подсчет голосов будет продолжаться до 10 ноября, в том числе, почту, по которой может оказаться, что Байден. Трамп подложил солому уже давно, говоря, что голосование по почте позволяет манипулировать результатами. И этих манипуляций, на самом деле, было очень много в Америке. Плюс американская почта работает из рук вон плохо, частые потери бюллетеней. Кроме того, Трамп уже сказал, что безобразие, что будут считаться бюллетени, посланные после дня голосования. Это он точно будет оспаривать, армия адвокатов с двух сторон уже готова. Начнутся судебные иски вплоть до Верховного суда», — сказал Таратура.

«По данным сегодняшнего дня, победа будет вроде бы за Трампом, но подсчет голосов будет продолжаться до 10 ноября, в том числе, почту, по которой может оказаться, что Байден. Трамп подложил солому уже давно, говоря, что голосование по почте позволяет манипулировать результатами. И этих манипуляций, на самом деле, было очень много в Америке. Плюс американская почта работает из рук вон плохо, частые потери бюллетеней. Кроме того, Трамп уже сказал, что безобразие, что будут считаться бюллетени, посланные после дня голосования. Это он точно будет оспаривать, армия адвокатов с двух сторон уже готова. Начнутся судебные иски вплоть до Верховного суда», — сказал он.