Власти Литвы вводят с субботы карантин

Он продлится три недели. Решение принято из-за пандемии коронавируса. Как рассказали в министерстве здравоохранения республики, временно приостанавливается работа заведений общественного питания и развлекательных клубов. Магазины, торговые центры, рынки и другие места общественной торговли могут продолжать работу, если будут обеспечивать не менее 10 квадратных метров площади на одного покупателя. Запрещаются массовые мероприятия, даже на открытом воздухе. Некоторым группам граждан правительство готово будет оказать помощь.