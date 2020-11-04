Московская полиция отпустила задержанных этим утром участниц группы Pussy Riot. В отношении Марии Алехиной и Маргариты Флорес составили протокол о нарушении масочного режима, передает агентство «Интерфакс». Сотрудники МВД обвиняют их в том, что обе активистки находились без масок в торговом центре. В столичном главке полиции эту информацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось о задержании Алехиной и Флорес около станции метро «Нахимовский проспект» в Москве.