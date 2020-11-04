Полицейская база ДНК может пополниться биоматериалами попавших под административный арест

Правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект.

По действующему законодательству, ДНК в обязательном порядке собирают у осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Как выяснила газета «Коммерсант» правительство предлагает дополнить этот перечень теми, кто попал под арест по статьям КоАП. А таковыми могут стать, например, организаторы митингов, задержанные за вождение в пьяном виде или появившиеся в таком состоянии в общественных местах, неплательщики штрафов ГИБДД и многие другие. В пояснительной записке ссылаются на иностранный опыт, который показывает, что, чем больше полицейская база ДНК, тем проще раскрывать преступления. Для этого в реестре должна быть геномная информация не менее 1% населения. Сейчас там чуть больше 0,5%. Между тем специалисты предупреждают о риске утечек персональных данных, в случае принятия документа. Кроме того, они отмечают, что это будет явным противоречием принципу презумпции невиновности.

Если Госдума примет поправки, они вступят в силу с 2023 года. Это потребует увеличения дополнительных бюджетных расходов почти вдвое.