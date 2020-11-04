Более трех десятков человек, по данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, задержаны сегодня в Москве. Участники националистических организаций планировали провести акции под названием «Русский марш» у станции метро «Цветной бульвар» в центре и в районе Люблино на юге столицы. Власти не согласовали ни одну, ни другую. На Цветном бульваре задержания начались еще до начала мероприятия, сказал «Эху» организатор шествия Иван Белецкий.

Власти Москвы отказали в проведении шествий ссылаясь на непростую ситуацию с коронавирусом.