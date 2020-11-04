Евросоюз рассчитывает на тесные партнерские отношения с США независимо от исхода президентских выборов

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сказал французской радиостанции «Европа-1», что действующий президент США Дональд Трамп сильно изменил страну. В то же время его предшественник Барак Обама говорил европейцам, чтобы они взяли свою судьбу в свои руки и сами занимались своей обороной. Бретон признал, что отношения в сфере торговли между ЕС и США сейчас довольно напряженные.

По предварительным данным, кандидат от демократов Джо Байден сейчас лидирует по числу выборщиков, в то же время действующий президент Дональд Трамп за последние часы сократил отставания. Подсечет в нескольких штатах еще не закончен. Среди них есть ряд ключевых, где лидирует Трамп. Они могут обеспечить ему необходимое число выборщиков для переизбрания на второй срок.

Для американской и мировой экономики будет лучше, если на выборах президента победит Дональд Трамп. Такое мнение «Эху» высказал председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он при этом не исключил, что при победе Трампа стоит ожидать кратковременного падения рубля.