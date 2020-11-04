Спецслужбы США пока не обнаружили признаков серьезного вмешательства хакеров в ход голосования, передает телеканал NBC. По мнению директора Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Кристофера Кребса, это можно считать результатом трех с половиной лет активного сотрудничества различных американских ведомств. В частности, он приветствовал то, как организаторы выборов сотрудничали с американской разведкой.