Спецслужбы США пока не обнаружили признаков серьезного вмешательства хакеров в ход голосования, передает телеканал NBC. По мнению директора Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Кристофера Кребса, это можно считать результатом трех с половиной лет активного сотрудничества различных американских ведомств. В частности, он приветствовал то, как организаторы выборов сотрудничали с американской разведкой.
2020-11-04T17:02:39+03:00
2020-11-04T17:02:39+03:00
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17:02, 04 ноября 2020
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