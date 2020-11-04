Известный аргентинский футболист Диего Марадона успешно перенес операцию по удалению гематомы. Как передает местный телеканал TBT Sports, спортсмен чувствует себя хорошо. Накануне стало известно, что у футболиста образовался тромб из-за травмы головы. До этого он решил пройти медицинский осмотр из-за проблем со сном. Не так давно Марадона отметил свое 60-летие.
2020-11-04T16:36:31+03:00
2020-11-04T16:36:31+03:00
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16:36, 04 ноября 2020
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