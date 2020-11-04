Z Архив новостей новости
5 0 6 0
16:36, 04 ноября 2020

Известный аргентинский футболист Диего Марадона успешно перенес операцию по удалению гематомы

Известный аргентинский футболист Диего Марадона успешно перенес операцию по удалению гематомы. Как передает местный телеканал TBT Sports, спортсмен чувствует себя хорошо. Накануне стало известно, что у футболиста образовался тромб из-за травмы головы. До этого он решил пройти медицинский осмотр из-за проблем со сном. Не так давно Марадона отметил свое 60-летие.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!

5 245 6 27242 28.10
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Америке пора возвращаться к вменяемой политике Парадоксально, но сегодня точно так же и Россия с Америка находятся в определенной противофазе: когда Россия празднует народное единство, причем вполне обоснованно, США расколоты как никогда…

5 78 6 5389 08:19
Блоги

Джо Байден призывает руководство США остановить продвижение азербайджанских войск в Нагорный Карабах Он также призывает полностью обеспечить соблюдение Раздела 907 и прекратить поставки военной техники в Азербайджан…

5 75 6 10656 28.10
Блоги

Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото Эммануэля Макрона с отпечатком ботинка на лице Спортсмен написал, что французский лидер и его последователи под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства верующих мусульман…

5 207 6 23202 30.10
Блоги

Сергей Марков политолог

Франция может использовать опыт России Россия прошла путь за 20 лет от огромного терроризма к относительному спокойствию…

5 99 6 11823 30.10
Блоги

В Москве у посольства Франции протестующие сожгли фото Макрона Там проходит митинг мусульман, возмущённых публикацией карикатур на исламского пророка во Франции…

5 141 6 19002 30.10
Блоги

+ Пресс-секретарь главы Чечни: «Свобода слова – это не вседозволенность» Пресс-секретарь главы Чечни: «Свобода слова – это не вседозволенность» Они говорят, это всего лишь юмор, сатира и нужно понимающе относиться к шуткам, давайте пошутите над отрезанной головой тогда сейчас…

5 118 6 16069 02.11
Блоги

Карина Орлова журналист

Четыре дня до выборов в США: страна готовится к насильственным протестам Самая очевидная угроза — это атака на избирательные участки, и к этому их тоже публично призвал Дональд Трамп, заявив, что его сторонники должны «пойти на избирательные участки и наблюдать очень внимательно» — за тем, чтобы у него, видимо, не украли голоса…

5 128 6 18309 30.10
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Время Трампа Он стилистически как раз вровень этому времени, потому что по законам литературы у нас сейчас очередная переломная точка, последняя попытка реванша самых тупых, мракобесных и циничных сил…

5 246 6 37236 03.11
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Друзья, вы за Трампа или Байдена? Вася за Путина и скрепы Я искренне за Путина, здоровья и сил нашему Президенту, да так, чтобы ещё на один срок хватило, и я не шучу. Нахрена мне все эти потрясения, от которых ни Трамп, ни Байден не спасут?..

5 80 6 13047 06:41
Блоги

Алексей Филатов президент Союза «Офицеры Группы «Альфа»»

«Оскорбляют» атеисты, убивают христиан. Так запланировано? Карикатуристы являются атеистами и не скрывают это. Они одинаково иронично относятся к представителям всех без исключения конфессий. Но атаки теперь идут на католиков и православных…

5 39 6 6478 02.11
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Почему Россия — не Белоруссия? Почему Россия — не Белоруссия? В XXI веке судьбы восточных славян разошлись окончательно. Два народа отправились в Европу, а третий в Азию…

5 64 6 10832 29.10
8читать ;смотреть
Блоги

Карина Орлова журналист

Пять дней до выборов: война Lincoln project против Трампа Есть в Республиканской партии представители истеблишмента, которые не приняли Трампа с самого начала и с течением времени заняли еще большую оппозицию. Их называют never trumpers, «Трамп-никогда»...

5 142 6 24901 29.10
Блоги

Геннадий Зюганов: Деструктивные заявления Жириновского заслуживают самого жесткого осуждения КПРФ и фракция нашей партии в Государственной Думе РФ всегда отстаивали принципы взаимоуважительного отношения к ценностям и святыням всех народов России…

5 156 6 28491 02.11
Новости

Джо Байден по опросам опережает действующего президента США Дональда Трампа во всех ключевых штатах На национальном уровне отрыв Байдена составляет 10 п.п., а шансы Трампа на победу оцениваются в 10%...

5 33 6 28781
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Антисемитизм: градус зашкаливает. Почему это опасно для всех Антисемитизм: градус зашкаливает. Почему это опасно для всех И я поражен тому, что эта история всколыхнула в большей степени не тех, кто выступает за свободу слова, а тех, кто увидел в ней повод поставить вопрос о том, что чужие не нужны…

5 68 6 12702 29.10
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

фото: Сергей Коньков / «Известия» Согласно оперативным данным, в России за сутки коронавирус выявили у 19 768 человек Это очередной максимум с начала пандемии…

5 19 6 31231
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Пора называть вещи своими именами: либо в стране есть медицина, либо люди на грудах мусора и тряпья лежат на лестницах, умирают, хрипят, а под этими лестницами лежат трупы. Третьего, к сожалению, не дано…

5 91 6 138169 28.10
#слушать 52:10 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3329453
Процессы, предложенные слушателями
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 2751 01.11
Блоги

Алексей Мельников публицист

Армения брошена и потеряна В Кремле могут заниматься обычным для него самоуспокоением, цепляться за слова и считать, что правда на его стороне. События пойдут своим чередом…

5 120 6 169712 31.10
Блоги

+ Павильон 75 — Ковидный морг на ВДНХ? Павильон 75 — Ковидный морг на ВДНХ? Журналист «Эха Москвы» Алексей Голубев отправился в «красную зону» павильона 75 на ВДНХ. Это временный госпиталь, в котором находятся пациенты с ковидом…

5 123 6 103432 31.10
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8835621
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4690777

Сегодня в эфире