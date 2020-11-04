Россия рассчитывает мирными средствами добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе. На встрече с представителями религиозных конфессий президент Владимир Путин сказал, что Москва надеется найти компромисс, который устраивал бы всех, кто проживает в регионе. Он добавил, что Москва находится в контакте с Ереваном и Баку. По мнению Путина, ситуацию на Южном Кавказе можно было бы урегулировать без помощи оружия.
2020-11-04T16:36:16+03:00
2020-11-04T16:36:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2736526-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:36, 04 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Четыре дня до выборов в США: страна готовится к насильственным протестам Самая очевидная угроза — это атака на избирательные участки, и к этому их тоже публично призвал Дональд Трамп, заявив, что его сторонники должны «пойти на избирательные участки и наблюдать очень внимательно» — за тем, чтобы у него, видимо, не украли голоса…