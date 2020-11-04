Россия рассчитывает мирными средствами добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе. На встрече с представителями религиозных конфессий президент Владимир Путин сказал, что Москва надеется найти компромисс, который устраивал бы всех, кто проживает в регионе. Он добавил, что Москва находится в контакте с Ереваном и Баку. По мнению Путина, ситуацию на Южном Кавказе можно было бы урегулировать без помощи оружия.