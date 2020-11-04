Задержанных по подозрению в правонарушении в России хотят обязать сдавать образцы ДНК. Такой законопроект внесло в Госдуму правительство. По действующим правилам, биоматериалы в обязательном порядке собирают у тех, кто отбывает наказания за тяжкие, особо тяжкие и сексуальные преступления, пишет газета «Коммерсантъ». Новый законопроект расширяет список за счёт тех, кого поместили под административный арест, осужденных и приговоренных к лишению свободы, а также обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений. Правозащитники обеспокоены тем, как государство будет хранить такие данные. В случае принятия законопроекта, он вступит в силу в 2023 году.
2020-11-04T16:36:05+03:00
2020-11-04T16:36:05+03:00
https://echo.msk.ru/news/2736524-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:36, 04 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Четыре дня до выборов в США: страна готовится к насильственным протестам Самая очевидная угроза — это атака на избирательные участки, и к этому их тоже публично призвал Дональд Трамп, заявив, что его сторонники должны «пойти на избирательные участки и наблюдать очень внимательно» — за тем, чтобы у него, видимо, не украли голоса…