Задержанных по подозрению в правонарушении в России хотят обязать сдавать образцы ДНК. Такой законопроект внесло в Госдуму правительство. По действующим правилам, биоматериалы в обязательном порядке собирают у тех, кто отбывает наказания за тяжкие, особо тяжкие и сексуальные преступления, пишет газета «Коммерсантъ». Новый законопроект расширяет список за счёт тех, кого поместили под административный арест, осужденных и приговоренных к лишению свободы, а также обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений. Правозащитники обеспокоены тем, как государство будет хранить такие данные. В случае принятия законопроекта, он вступит в силу в 2023 году.