Московская полиция задержала не менее 36 человек из-за попытки провести несогласованную акцию «Русский марш». Ранее представители националистических организаций хотели собраться у станции метро «Цветной бульвар» в центре города и возложить цветы к зданию ФСИН. Как пишет сайт «ОВД-Инфо», по меньшей мере к двум задержанным сотрудники МВД применили силу. Еще одну акцию, которую также не согласовали из-за коронавируса, планировали провести в районе Люблино. Там, как сообщается, были задержаны два человека.