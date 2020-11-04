Московская полиция задержала не менее 36 человек из-за попытки провести несогласованную акцию «Русский марш». Ранее представители националистических организаций хотели собраться у станции метро «Цветной бульвар» в центре города и возложить цветы к зданию ФСИН. Как пишет сайт «ОВД-Инфо», по меньшей мере к двум задержанным сотрудники МВД применили силу. Еще одну акцию, которую также не согласовали из-за коронавируса, планировали провести в районе Люблино. Там, как сообщается, были задержаны два человека.
2020-11-04T16:35:45+03:00
2020-11-04T16:35:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 04 ноября 2020
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