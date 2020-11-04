В американском штате Невада приостановили публикацию результатов президентских выборов

Новые данные там намерены сообщить лишь в четверг утром, передает телеканал CBS. Здесь осталось подсчитать в том числе голоса, которые были поданы по почте. По предварительным данным, здесь с минимальным отрывом лидирует кандидат от демократов Джо Байден. В целом у него уже 224 голоса выборщиков. У президента США Дональда Трампа пока лишь 213, однако он лидирует в целом ряде ключевых штатов, количество выборщиков в которых может обеспечить ему переизбрание на второй срок.